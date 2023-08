Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Garagenbrand

Berghaupten (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde die Polizei zu einen Gebäudebrand in Berghaupten in die Schillerstaße gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Garage in Brand stand, in der sich ein Motorboot befand. Die anwesende Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Am Boot und an der Garage entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gehen die Beamten des Polizeipostens Gengenbach von einem technischen Defekt als Brandursache aus. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell