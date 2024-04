Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - In der Zeit von Dienstag, den 09.04.2024, 09:30 Uhr bis Donnerstag, den 11.04.2024, 08:00 Uhr parkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, einen blauen Kia Ceed, an verschiedenen Orten. Auf dem Markt in Bad Hersfeld, am Kindergarten Neukirchen, Rewe-Markt Hauneck/Unterhaun. Am 11.04.2024 stellte er die Beschädigungen am Fahrzeug fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte es vermutlich bein Ein- bzw. Ausparken und verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000,00 zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 11.04.2024 um 12:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer aus Dipperz mit seinem LKW (über 3,5 t) die Uffhäuser Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung des Kreisels Meisebacher Straße/Lappenlied. Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin aus Bad Hersfeld befand sich bereits vom Lappenlied kommend im Kreisel und wollte ihre Fahrt in Richtung Meisebacher Straße/Dippelstraße fortsetzen. Beim Einfahren in den Kreisel übersah der LKW-Fahrer die Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 66-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste durch einen RTW erstversorgt werden. Anschließend wurde sie ins Klinikum Bad Hersfeld zur weiteren Behandlung verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Niederaula - Am Freitag, dem 12.04.2024, um 09:25 Uhr befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Solmser Straße in Niederaula-Mengshausen aus Richtung Nikolausstraße in Richtung Talstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem roten Pkw von der Inselstraße auf die Solmser Straße auf Höhe der Hausnummer 6 auf und stieß dort mit der vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Pkw-Fahrerin zusammen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben soll. Bei der 59-jährigen Pkw-Fahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500,-EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld, Hämmelmann, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell