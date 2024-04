Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Radfahrer leicht verletzt

Fulda. Ein 65-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (11.04.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 10.15 Uhr die Heidelsteinstraße in Fahrtrichtung Künzeller Straße. In Höhe der Einmündung zur Habelbergstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 64-jährigen Volvo-Fahrerin, welche die Heidelsteinstraße in Richtung Edelzell befuhr und nach links in die Habelbergstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (11.04.). Ein 41-jähriger Skoda-Fahrer wollte gegen 18.10 Uhr in der Adenauerstraße aus einer Parklücke ausfahren und beschädigte hierbei einen geparkten Dacia.

Kollision beim Ausparken

Rotenburg. Am Donnerstag (11.04.), gegen 11.20 Uhr, befuhr eine Golf-Fahrerin aus Rotenburg die Lindenstraße und parkte ordnungsgemäß in Höhe des dort befindlichen Bürgerbüros vorwärts in einer Parklücke. Eine Honda-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, hatte auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ebenfalls ihr Fahrzeug in einer Parklücke abgestellt. Die Honda-Fahrerin parkte rückwärts aus. Auch die Fahrzeugführerin des Golfs setzte zurück. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden. Die Golf-Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dank aufmerksamer Zeugenhinweise konnte die Unfallbeteiligte wenig später durch die Polizei ermittelt werden.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (10.04.), gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Straße "Hinter der Burg" und wollte nach rechts in die Poststraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam ihr ein Lkw entgegen, weshalb sie ihr Fahrzeug abbremste. Eine nachfolgende 54-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Mittwoch (10.04.), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW R 1250 GS die Landesstraße vom Ulrichsteiner Kreuz herkommend in Richtung Schotten. Aus unklarer Ursache geriet er mit seinem Zweirad nach rechts auf die Bankette und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, welches auf die rechte Seite kippte und anschließend ein paar Meter auf der Straße entlang rutschte. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

