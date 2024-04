Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl einer Plane - Baustellenbeschilderung entwendet - Dieseldiebstahl - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Diebstahl einer Plane

Neuhof. Zwischen Freitag (05.04.), etwa 20 Uhr, und Samstag (06.04.), circa 10 Uhr, wurde von einem Pkw-Anhänger (Toilettenwagen) eine Abdeckplane entwendet. Der Toilettenwagenanhänger war auf einem Privatgrundstück in Giesel in der Straße "Am Küppel" abgestellt. Die unbekannten Täter lösten die Befestigungen der Plane und entwendeten diese. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei in Neuhof hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Baustellenbeschilderung entwendet

Flieden. Am Donnerstag (11.04.), zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle an der Landesstraße 3141 zwischen Flieden und Döngesmühle zwei Verkehrszeichen (123 Baustelle) mit Dreibock im Wert von rund 150 Euro. Die Verkehrszeichen waren an der Einmündung Döngesmühle, Thomasstraße aufgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Polizeiposten Neuhof

Dieseldiebstahl

Fulda. Unbekannte Langfinger verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag (10.04.) und Donnerstagmorgen (11.04.) unerlaubt Zutritt zu einem Baustellengelände an der B 254 (Trätzhofstraße) in Maberzell. Aus einem Bagger entwendeten sie rund 200 Liter Dieselkraftstoff und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Von einem blauen Audi A 3 entwendeten unbekannte zwischen Dienstag (09.04.) und Donnerstag (11.04.) die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-KA 347". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt am Straßenrand in der Wiener Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag (11.04.) Zutritt zu einer Hütte im Museumshof, die derzeit als Gaststätte genutzt wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Tätern über die Rückseite in das Innere des Gastraums, wo sie eine Musikbox sowie Kaffeebohnen im Wert von rund 310 Euro entwendeten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell