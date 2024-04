Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Untersagung der Weiterfahrt für ein ungewöhnliches Fahrzeuggespann

Petersberg (ots)

Petersberg. Am Mittwochabend (03.04), gegen 19.25 Uhr, meldeten zwei Verkehrsteilnehmer, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der B27 Hünfeld in Richtung Fulda befanden, ein ungewöhnliches Fahrzeuggespann, welches aus einem alten Traktor und einem augenscheinlich alten Lkw bestehen würde. Dieses - so die Mitteiler - würde insbesondere durch eine unsichere und schnelle Fahrweise auffallen.

Eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Petersberg fuhr dem besagten Fahrzeuggespann auf der B27 entgegen und konnte dieses kurze Zeit später im Bereich der Abfahrt Dietershan feststellen. Die Streife begleitete den Traktor mittels Anhaltesignalen auf den Hof der Polizeiautobahnstation Petersberg.

Eine Kontrolle des Fahrers ergab, dass die Fahrtauglichkeit des 48-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch nicht beeinträchtigt war. Allerdings war der Mann nicht im Besitz der für das Fahrzeuggespann notwendigen Fahrerlaubnis.

Das Fahrzeuggespann wurde durch fachkundige Polizisten in Augenschein genommen. Bereits auf den ersten Blick stellten die Beamten deutliche Mängel fest. So fehlte beispielsweise an zwei Achsen des Anhängers jeweils ein Rad. Weiterhin wiesen zwei Reifen des Aufliegers einen so starken Verschleiß auf, dass sich bereits die Reifendecke vom Reifen löste. Auch mehrere Bremsscheiben waren sichtlich abgenutzt. Die lichttechnischen Einrichtungen des Sattelaufliegers waren nur noch teilweise vorhanden, was die Verkehrssicherheit des Fahrzeuggespanns besonders bei Dunkelheit erheblich beeinträchtigte. Zudem war der Auflieger weder offiziell zugelassen, noch bestand ein Versicherungsschutz.

Aufgrund der aufgezählten Mängel und der daraus resultierenden erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit des Sattelaufliegers, wurde dem 48-jährigen Fahrer die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeuggespann untersagt. Bezüglich der Verstöße im Bereich Zulassung, Versicherung und Fahrerlaubnis wurde eine Anzeige gegen den 48-jährigen Fahrer gefertigt.

Dank aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte ein nicht mehr verkehrssicherer Sattelauflieger aus dem Verkehr genommen und somit vermutlich Schlimmeres verhindert werden.

