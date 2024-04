Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Körperverletzung

Fulda (ots)

Fulda. Zwei sich bekannte Frauen gerieten am Mittwoch (10.04.), gegen 14.55 Uhr, in der Rabanusstraße auf einem Gehweg in der Nähe des Busbahnhofes aus noch unklarer Ursache miteinander in Streit. Die zunächst verbalen Streitigkeiten endeten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Dabei wurde eine der Frauen leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Sie müssen sich nun beide wegen Körperverletzung verantworten.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell