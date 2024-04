Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

FD

Fahrradfahrer leicht verletzt

Fulda. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Dienstag (09.04.) leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Fahrrad gegen 16.15 Uhr in Fulda von einem Grundstück in der Dr.-Kopp-Straße auf die Straße ein. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Skoda-Fahrer, welcher die Dr.-Kopp-Straße in Richtung Dr.-Dietz-Straße befuhr. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Pkw beschädigt

Schenklengsfeld. Am Dienstag (09.04.) in der Zeit von 14 bis 15 Uhr parkte ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld sein Fahrzeug, einen blauen Audi A3 Sportback, auf dem Parkplatz einer Bank in der Landecker Straße. Innerhalb dieses Zeitraums parkte ein weiteres Fahrzeug links neben den Pkw des 77-Jährigen und beschädigte dieses vermutlich während des Ein- oder Ausparkens im hinteren Bereich der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Bei dem Fahrzeug handelt es sich derzeitigen Erkenntnissen nach um einen braunen Skoda (SUV), der von einer circa 25- bis 30-jährigen Frau mit helleren Haaren gefahren wurde. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bahnschranke beschädigt

Philippsthal. Am Mittwoch (10.04.), gegen 18.55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seiner Sattelzugmaschine mit Anhänger die B62 Hattorfer Straße aus Richtung Philippsthal kommend in Fahrtrichtung Heringen. Bei einem dortigen Bahnübergang, touchierte die Sattelzugmaschine mit Anhänger derzeitigen Erkenntnissen nach die Bahnschranken und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Ausparken

Lauterbach. Am Mittwoch (10.04), gegen 18 Uhr, wollte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Kuga in der Kanalstraße aus einer Parkfläche ausparken. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines 20-jährigen Pkw-Fahrers, der gerade die Kanalstraße in Richtung der Straße "Am Wörth" befuhr. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 14.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell