Zeugenaufruf nach Fahrerflucht in Gersfeld

Hilders (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 09.04.2024, 21:30 Uhr, und Mittwoch, 10.04.2024, 11:30 Uhr, ereignete sich in Gersfeld-Hettenhausen in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Der oder die derzeit nicht bekannte/r Unfallverursacher kam aus Richtung Hettenhausen-West und fuhr in Richtung Hettenhausen Ost. Dabei streifte diese/r auf Höhe der Hausnummer 26 den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahn geparkten PKW der Geschädigten. Es entstand Sachschaden am PKW der Geschädigten. Der oder die Verursacher/in entfernte sich vom Unfallort ohne den Unfallpflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

