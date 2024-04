Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Pkw brennt auf Standstreifen der A7 aus

Niederaula. Am Dienstag (09.04.), gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem BMW X1 die A7 in Fahrtrichtung Kassel und bemerkte dabei plötzlich einen technischen Defekt am Fahrzeug. Der Fahrer stellte das Auto geistesgegenwärtig kurz vor dem Parkplatz Ottersbach, zwischen der Anschlussstelle Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck, auf dem Standstreifen ab und verließ das Fahrzeug. Unmittelbar danach schlugen Flammen aus dem Motorraum, weshalb der Pkw in der Folge in Vollbrand geriet. Der BMW konnte durch die ausgerückten Feuerwehren Niederaula und Kirchheim abgelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Verkehr lief währenddessen auf einem von drei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz waren jeweils eine Streife der Polizeiautobahnstationen Bad Hersfeld und Petersberg. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt, wobei die Autobahnmeisterei die Brandstelle noch hinsichtlich eines möglichen Schadens an der Fahrbahndecke begutachten muss.

Polizeiautobahnstation Petersberg

42-Jährige schwer verletzt

Petersberg. Eine 42-jährige Krad-Fahrerin aus Bachrain wurde bei einem Unfall am Montag (08.04.) schwer verletzt. Die Krad-Fahrerin war als Fahrschülerin hinter dem Pkw ihres Fahrlehrers von Wissels kommend in Richtung L 3174 unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Margretenhaun einbiegen. Hierzu hielt sie derzeitigen Erkenntnissen nach im Einmündungsbereich an, um zu schauen, ob die Fahrbahn frei ist. Als sie anfuhr verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Mit schweren Verletzungen wurde die 42-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw

Künzell. Bei einem Unfall am Montag (08.04.) erlitt ein 21-jähriger Krad-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Eine 29-jährige Kia-Fahrerin befuhr gegen 17.25 Uhr in Künzell die Steinstraße in Fahrtrichtung Wisselser Straße und wollte nach links in diese einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Krad-Fahrer. Dieser wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.300 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag (09.04.). Ein 31-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 9.10 Uhr in Fulda die B 27 aus Richtung Bronnzell kommend in Richtung Petersberg. In Höhe eines Autohauses kam er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Metallgeländer. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an dem Geländer.

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (09.04.) erlitt ein 40-jähriger VW-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 11.35 Uhr in Fulda die Maberzeller Straße aus Richtung Bardostraße kommend in Richtung Maberzell. In Höhe der Lichtzeichenanlage hielt er sein Fahrzeug an. Ein nachfolgender 36-jähriger Opel-Movano-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro

Polizeistation Fulda

HEF

Hinweise erbeten

Rotenburg. Am Dienstag (09.04.), gegen 16.05. Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Obertor in Richtung Ortsausgang Rotenburg. Ein Opel-Corsa-Fahrer aus Alheim fuhr in entgegengesetzte Richtung. Zum Unfallzeitpunkt parkten ein Skoda und ein Skoda-Kombi, beide aus Rotenburg, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Derzeitigen Erkenntnissen nach musste der Opel-Corsa-Fahrer dem bislang unbekanntem Verkehrsteilnehmer ausweichen, da dieser zu sehr auf seinen Fahrstreifen ragte. Durch das Ausweichmanöver touchierte der Alheimer im Vorbeifahren die beiden parkenden Pkw. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Verkehrsteilnehmer geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0 zu wenden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

14.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Friedewald. Am Mittwoch (10.04.), gegen 5.45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug die B62 in Richtung Philippsthal. An der Kreuzung B62 in Richtung Zubringer zur A 4 wollte sie nach links abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Krayenberggemeinde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

