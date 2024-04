Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autolack zerkratzt - Taschendiebstahl

Vogel (ots)

Autolack zerkratzt

Angenrod. Unbekannte zerkratzten am Dienstag (09.04.), zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr, eine Fahrzeugseite eines braunen Opel Adam. Im Tatzeitraum stand das Auto, an dem Sachschaden von rund 250 Euro entstand, in der Taubengasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Alsfeld. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Grünberger Straße stahlen Unbekannte einem 87-jährigen Mann unbemerkt einen mittleren dreistelligen Geldbetrag aus dessen Geldbörse. Der Diebstahl fand vermutlich am Dienstag (09.04.), gegen 16.15 Uhr, statt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell