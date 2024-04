Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Gartenhütte

Vogelsbergkreis (ots)

Brand von Gartenhütte

Burkhards. Am Sonntagabend (07.04.) kam es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße "Am Lindenhof".

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befanden sich die Eigentümer gerade auf dem Grundstück, als sie ein unbekanntes Geräusch aus der Gartenlaube wahrnahmen. Kurz darauf stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. An der Gartenhütte sowie einer angrenzenden Hecke entstand jedoch Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell