POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Motorradfahrer schwer verletzt

Dipperz. Am Montag (08.04.) kam es gegen 19.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 48-jähriger Motorrad-Fahrer aus Kalbach befuhr die K24 von Wölferts kommend in Fahrtrichtung Finkenhain. Aus unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr seitlich nach rechts in den Graben. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Unfall mit Linienbus

Petersberg. Am Montag (08.04.) kam es gegen 7.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand. Ein 22-Jähriger aus Fulda befuhr mit einem Linienbus den rechten der beiden Fahrstreifen der B458 aus Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Fulda die Autobahnabfahrt A7 um anschließend nach links auf die B458 in Fahrtrichtung Dipperz abzubiegen. Aufgrund eines Defekts funktionierte derzeitigen Erkenntnissen nach zu diesem Zeitpunkt die Ampel der dortigen Kreuzung nicht. Beide Fahrzeuge fuhren in den Kreuzungsbereich ein und stießen zusammen. Der Fahrer des Linienbusses wurde hierbei leicht verletzt.

Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Rotenburg. Am Montag (08.04.), gegen 14.20 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit ihrem blauen Skoda Fabia die Breitenstraße in Richtung Mündershäuser Straße und wollte am Obertor gegenüber von einem Einkaufsmarkt auf dem dortigen Parkplatz vorwärts einparken. Dabei stieß sie derzeitigen Erkenntnissen nach gegen das Heck eines geparkten Pkw. Nach Angaben der Verursacherin handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen grauen Mercedes mit Fuldaer Kennzeichen. Der oder die Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 in Verbindung zu setzen. An dem Fahrzeug der Rotenburgerin entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

