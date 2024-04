Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug - Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a.d. Fulda. Ein bislang unbekannter Mann gab sich am Montag (08.04.) als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verschaffte sich der Betrüger gegen kurz vor 14 Uhr unter dem Vorwand, Arbeiten für die Stadtwerke durchführen zu müssen, Zutritt zu der Wohnung einer lebensälteren Dame in der Bürgerstraße. Anschließend forderte er die Rotenburgerin dazu auf, im Bad zu verbleiben und nachzusehen, ob das Wasser problemlos fließe, während er vermeintliche Wartungen in diesem Zusammenhang in einem anderen Raum vornehme. Vermutlich in dieser Zeit entwendete der Schwindler unbemerkt die Geldkarte der Bewohnerin. Der Mann verabschiedete sich schließlich und verließ den Wohnraum. Er kann als circa 1,85 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, kräftig gebaut und mit deutschem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er eine dunkelblaue Basecap mit dünnen silbernen Streifen am Schild sowie eine grau-blau karierte Jacke und eine Jeans getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ihre Polizei sensibilisiert:

Es gibt Kriminelle, Männer wie Frauen, die Menschen gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Sie klingeln unter einem Vorwand an der Haustür um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.

Trickbetrug ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, Trickbetrüger sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

- Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt!

Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Sandra Suski, Pressesprecherin

