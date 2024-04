Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec-Fahrer stürzt in Schotten-Rainrod - Fahrradfahrer schwer verletzt

Lauterbach (ots)

Am Montag (08.04.) befuhr ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schotten gegen 18.45 Uhr die Straße Am Stausee in der Ortslage Schotten-Rainrod. In einem abschüssigen Bereich übersah der Fahrradfahrer ein auf der Fahrbahn befindliches Schlagloch, durchfuhr diese, kam zunächst ins Schlingern und im weiteren Verlauf zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Verunfallte wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

