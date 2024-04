Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räder samt Felgen gestohlen - Auto beschädigt - Versuchter Einbruch in Jugendzentrum

Vogelsbergkreis (ots)

Räder samt Felgen gestohlen

Homberg (Ohm). Unbekannte demontierten in der Nacht zu Freitag (05.04.) im Niederkleiner Weg von einem silbernen Mercedes CLA 200 vier Kompletträder. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 5.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Grebenau. Zwischen Freitag (05.04.), gegen 15 Uhr und Samstag (06.04.), gegen 19.40 Uhr, beschädigten Unbekannte das Schiebedach sowie den Lack eines grauen BMW. Zur Tatzeit stand das Auto in einer Parkbucht in der "Schwarzer Straße" in Udenhausen. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Jugendzentrum

Reibertenrod. Zwischen dem 10. Februar 2024 und dem 06. April 2024 versuchten Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Straße "Im Sandgarten" einzubrechen. Mehrfach hebelten die Täter an einer Zugangstür und beschädigten schließlich deren Verglasung. Die Tür selbst hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 2.200 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

