Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeug entwendet - Einbruch in Firmen - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Werkzeug entwendet

Eichenzell. Auf bislang nicht bekannte Weise entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag (02.04.) und Freitag (05.04.) Werkzeuge im Wert von rund 600 Euro aus einem blauen Nissan Navara. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Am Langen Acker" in Welkers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmen

Neuhof. Einbrecher trieben in der Nacht zu Samstag (06.04.) auf einem Firmengelände in der Straße "In der Au" in Dorfborn ihr Unwesen. Sie hebelten gewaltsam eine Eingangstür auf und gelangten so in die Verkaufs- beziehungsweise Büroräume. Dort entwendeten sie Wechselgeld im unteren dreistelligen Bereich und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Auch eine Firma in der Straße "In der Eller" in Dorfborn war in der Nacht zu Samstag (06.04.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger hebelten ein Fenster auf und entwendeten Geld im mittleren dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Von einem Seat Leon entwendeten unbekannte zwischen Samstag (06.04.), 14 Uhr, und Sonntag (07.04.), 7 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-MK 7307". Das Fahrzeug war in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell