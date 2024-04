Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der B 62

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Sonntag (07.04.) befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen mit seinem Pkw Suzuki gegen 12.15 Uhr die Lindenallee in Bad Hersfeld-Sorga (B 62) in Richtung Friedewald. In der Höhe der Hausnummer 1 erkannte der Pkw-Fahrer ein vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw Audi Q3 zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch diesen Zusammenstoß wurde ein weiteres Fahrzeug, das in gleiche Fahrtrichtung unterwegs war beschädigt. Der unfallverursachende 25-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und er musste für weitere Untersuchungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

