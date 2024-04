Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit gestürztem Mopedfahrer in Dipperz

Am Freitag, dem 05.04. gegen 17.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Dipperzer die Fuldaer Straße in Dipperz. Der Fahrzeugführer musste seinen Tiguan verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 19-jährige Fuldaer zu spät und fuhr mit seinem Moped auf das Fahrzeug auf. Hierbei wurde dieser verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Fulda gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 4500 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Krafahrer in Fulda

Am Samstag, dem 06.04. um 18.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten im Kreisverkehr. Ein 25-jähriger Fuldaer befuhr mit seiner Kawasaki den Kreisverkehr des Verteilerkreisels Kreuzbergstraße / Heidelsteinstraße. Eine 58-jährige Neuhöferin fuhr mit ihrem BMW in den Kreisverkehr ein und übersah den Kradfahrer. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, der Kradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam aber nicht zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf mindestens 1100 Euro geschätzt.

Hübscher, PHK. Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell