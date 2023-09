Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Der 14 Jahre alte Jugendliche, nachdem die Polizei Gelsenkirchen seit Montag, 18. September 2023, gesucht hat, ist wohlbehalten aufgefunden worden. (Unsere Pressemitteilung vom 18. September 2023, 15.11 Uhr - 14-Jähriger vermisst/Fahndungsaufruf der Polizei). Polizeibeamte fanden ihn am Dienstagmorgen, 19. September 2023, in Gelsenkirchen und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wir danken allen, die sich an der Fahndung beteiligt haben und bitten insbesondere die Medien, das Bild nicht weiter zu verbreiten.

