LPI-G: Uneinsichtigkeit endet im Polizeigewahrsam

Gera (ots) - Gera: Seit dem vergangenen Sonntag (30.10.2022) ermittelt die Polizei Gera wegen Sachbeschädigung. So schlug ein derzeit noch unbekannter Täter in der Zeit vom 29.10.2022, 15.00 Uhr - 30.10.2022, 09.30 Uhr die Heckscheibe eines Pkw VW ein, der in der Franz-Stephan-Straße abgestellt war. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

