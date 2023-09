Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikt in Erle

Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Montag, 18. September 2023, in Erle sucht die Polizei Zeugen und weitere Hinweise zu der Tat. Eine 80-jährige Gelsenkirchenerin erhielt zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Bank. Dieser gab an, dass sie aus Sicherheitsgründen ihr gesamtes Bargeld sammeln sollte. Die Polizei würde das Geld dann abholen. Gegen 11.40 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Gelsenkirchenerin, gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamtin aus und betrat gegen den Willen der 80-Jährigen ihre Wohnung. Dort nahm sie das Bargeld in vierstelliger Höhe an sich und verließ fluchtartig die Wohnung der Seniorin. Dabei schubste sie die ältere Dame, sodass diese stürzte und sich leicht verletzte. Die unbekannte Tatverdächtige war etwa 28 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte kinnlange, dunkle Haare. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Die Polizei Gelsenkirchen rät weiterhin, bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Das gilt im persönlichen Kontakt, aber auch am Telefon! Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und gestatten sie keinen Unbekannten Zutritt. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige!

