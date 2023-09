Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer leistet Widerstand in Straßenbahn

Gelsenkirchen (ots)

An einer Straßenbahnhaltestelle am Ückendorfer Platz randalierte am Sonntag, 17. September 2023, gegen 1 Uhr ein 32-Jähriger aus Olsberg. Beim Eintreffen einer Polizeistreife befand sich der Mann in der Tür einer Straßenbahn, wo er sich mit all seiner Kraft festhielt. Als die Beamten seine Arme lösen wollten versuchte der Mann sich mit körperlicher Gewalt aus den Griffen zu befreien. Er riss sich los und flüchtete in die Straßenbahn. Die Beamten rannten ihm nach und holten ihn im Inneren der Bahn ein. Der 32-Jährige drehte sich um und versetzte einem der Polizeibeamten unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Um weitere Angriffe zu vermeiden, setzten sich die Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt zur Wehr. Daraufhin konnte der Tatverdächtige zunächst unter Kontrolle gebracht werden, als er jedoch zur Vermeidung weiterer Widerstandshandlungen fixiert werden sollte, trat er mehrfach nach den Beamten. Auch diesen Widerstandshandlungen wurden mit einfacher körperlicher Gewalt entgegengewirkt, wodurch eine Fesselung schlussendlich möglich wurde. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, verliebt jedoch dienstfähig.

