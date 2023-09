POL-GE: Getuntes Fahrzeug in der Altstadt sichergestellt

Gelsenkirchen (ots) - Am vergangenen Samstagabend, 16. September 2023, kam es gegen 21.15 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen auf der Buschgrundstraße in Scholven. Dabei kam auch ein Billard-Queue zum Einsatz. Zwei 46 Jahre alte Gladbecker wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, einer von ihnen schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen ...

mehr