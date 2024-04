Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit vier leichtverletzen Personen

Am 07.04.2024, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Hünfelder mit seinem Pkw die L3176 von Michelsrombach in Richtung Hünfeld. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt mit drei weiteren Personen besetzt. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kommt dort stark beschädigt zum Stehen. Die vier Insassen konnten sich alle selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien. Anschließend wurden zwei der Insassen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,00 Euro. Aufgrund der medizinischen Versorgung der Verletzten und der anschließenden Bergung des Pkw, musste die Landstraße für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Schlosser

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell