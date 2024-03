Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettung eines jungen Mannes

Mönchengladbach-Gladbach, 25.03.2024, 20:07 Uhr, Stepgesstraße (ots)

Am Abend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in die Stepgesstraße gerufen, nachdem ein junger Mann beim Klettern einen Unfall erlitten hatte. Er war abgerutscht und hatte sich an einem Zaun verletzt, wobei er sich nicht selbstständig aus der misslichen Lage befreien konnte. Ersthelfende leisteten vorbildliche Erste-Hilfe, konnten den Mann jedoch nicht aus seiner Lage befreien. Die Feuerwehr schaffte rasch einen Zugang zum Verletzten, während der Rettungsdienst ihn vor Ort notfallmedizinisch versorgte und anschließend in ein Krankenhaus transportierte.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

