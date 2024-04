Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Verkehrsunfallflucht / 2000,- Euro Gesamtsachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000,- Euro ist die Bilanz einer Verkehrsunfallflucht am Samstag, dem 06.04.2024, gg. 13.25 Uhr in Fulda in der Sturmiusstr. in Höhe Hausnr. 1 b.

Eine 24-jährige junge Frau aus Eichenzell parkte ihren PKW, einen Audi A 5, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Sturmiusstr. in Höhe der Hausnr. 1 b auf dem dortigen Fahrstreifen.

Zum Unfallzeitpunkt konnten aufmerksame Zeugen beobachten wie der Fahrer eines VW Golf, der unmittelbar vor dem PKW der 24-Jährigen parkte, beim Ausparken mit seinem Heck rückwärts gegen den Audi prallte. Anschließend jedoch flüchtete der Fahrer mit seinem VW Golf von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Durch die Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des Unfallflüchtigen abgelesen werden. Diese verständigten sofort die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher zunächst nicht angetroffen werden. Dieser, ein 46-jähriger Mann aus Großenlüder, meldete sich im späteren Verlauf bei der Polizei. Wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht wurde gegen den 46-Jährigen ein Verfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

2.

Soziusfahrerin leichtverletzt / 7000,- Euro Gesamtsachschaden

Eine leichtverletzte Soziusfahrerin auf einem Leichtkraftrad und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 06.04.2024, gg. 15.50 Uhr in Eichenzell auf der dortigen Fasaneriestraße.

Ein 40-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem Toyota Yaris, in Eichenzell die Fasaneriestraße aus Fahrtrichtung Schloss Fasanerie in Fahrtrichtung Bronnzell. In Höhe eines Reiterhofes wollte der 40-Jährige mit seinem PKW nach links abbiegen. Hierzu musste er aber aufgrund von Gegenverkehr seinen PKW bis zum Stillstand abbremsen.

Dies wiederum bemerkte der Kradfahrer, ein 20-jähriger junger Mann aus Flieden, der mit seinem Leichtkraftrad, einer KTM Duke, hinter dem PKW des 40-Jährigen fuhr, zu spät und prallte gegen das Heck des PKW.

Durch den Aufprall auf den PKW kam der 20-Jährige und seine16-Jährige Soziusfahrerin samt Leichtkraftrad zu Fall. Während der 20-Jährige unverletzt blieb, wurde die 16-Jährige, ebenfalls aus Flieden stammend, glücklicherweise nur leichtverletzt. Der PKW Fahrer blieb ebenfalls unverletzt, er kam mit dem Schrecken davon.

An dem Leichtkraftrad und an dem PKW entstand jeweils Sachschaden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

