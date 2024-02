Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei verletzte nach frontalem Zusammenstoß - Hilden - 2402051

Mettmann (ots)

Am Dienstagnachmittag, 13. Februar 2024, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Bereich einer Grundstücksausfahrt im Hildener Osten. Dabei verletzte sich eine 69-Jährige schwer. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 16:30 Uhr fuhr eine 49-jährige Düsseldorferin Seat Ateca aus einer Grundstücksausfahrt an der Walderstraße in Höhe der Hausnummer 53 auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte sie mit dem VW Fox einer 69-jährigen Hildenerin, die in Richtung Hilden unterwegs war.

Durch den frontalen Zusammenstoß wurde die gesamte Front des VW Fox eingedrückt. Beim unfallverursachenden Seat Ateca brach die Hinterachse und die hintere linke Seite wurde deformiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurde die 69-jährige Hildenerin schwer verletzt. Die 49-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden nach Erste-Hilfemaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Die 69-jährige Hildenerin verblieb stationär. Die 49-jährige Düsseldorferin konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

