Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (609/2023) Pflastersteine auf die befahrene Straße geworfen - Polizei Friedland ermittelt gegen 26-Jährigen aus Friedland, betroffene Autofahrer und Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsausgang, Witzenhäuser Straße Samstag, 9. Dezember 2023, gegen 13.15 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Weil er am 9. Dezember (Samstag) gegen 13.15 Uhr am Ortsausgang von Friedland (Landkreis Göttingen) Naturpflastersteine aus dem Gehweg gerissen und diese anschließend auf die Witzenhäuser Straße geworfen haben soll, hat die Polizei Friedland Ermittlungen gegen einen 26 Jahre alten Mann wegen Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Vorbeikommende Autofahrer hatten das Tun des Mannes beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Ereignisort eintrafen, fanden sie mehrere, über die gesamte Fahrbahnbreite verteilte, Steine vor. Der 26-Jährige selbst machte auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit dem Rettungswagen in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Friedland Autofahrende, die durch das Verhalten des 26-Jährigen gefährdet wurden, sowie auch sonstige Augenzeugen des Geschehens, sich unter Telefon 05504 / 94 982-0 zu melden.

