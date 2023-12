Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (606/2023) Einbruch in Einfamilienhaus in Volkmarshausen - Diebe stehlen zwei Damenuhren, Polizei Hann. Münden bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Volkmarshausen, Am Wegweiser Samstag, 9. Dezember 2023, zwischen 15.00 und 18.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Ortsteil Volkmarshausen (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte am letzten Samstagnachmittag (09.12.23) in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben zwei Damenarmbanduhren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in der Straße "Am Wegweiser".

Nach Ermittlungen der Polizei Hann. Münden gelangten die Täter durch eine zuvor aufgebrochene Terrassentür ins Innere des Hauses, wo sie mutmaßlich auf der gezielten Suche nach Bargeld und Schmuck anschließend im Erdgeschoss sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlten.

Die Polizei Hann. Münden bittet Anwohnende oder sonstige Personen, die am Freitag oder Samstag (08./09.12) in Volkmarshausen, im benachbarten Ortsteil Gimte im Bereich der Volkmarshäuser Straße oder in anderen Straßenzügen beider Ortslagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

