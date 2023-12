Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (604/2023) Schaufenster in Hann. Münden aufgebrochen - Zwölf Armbanduhren gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Burgstraße

Nacht zu Freitag, 9. Dezember 2023

HANN. MÜNDEN (jk) - Aus einem zuvor aufgebrochenen Schaufenster haben Unbekannte in der Burgstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) in der Nacht zu Freitag (09.12.23) zwölf Armbanduhren gestohlen. Der Wert der Beute beträgt nach Aussage eines Verantwortlichen ca. 150 Euro. Hinzu kommt der verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell