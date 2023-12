Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (602/2023) Unfall auf A 7 bei Nörten-Hardenberg - Autofahrer schwer verletzt, Richtungsfahrbahn Kassel rund eine Stunde voll gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Kassel zwischen den AS Northeim-West und Nörten-Hardenberg Montag, 11. Dezember 2024, gegen 07.15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) ist am Montagmorgen (11.12.23) gegen 07.15 Uhr ein Autofahrer aus Hannover schwer verletzt worden. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Northeim transportiert. Die Richtungsfahrbahn Kassel war bis gegen 08.15 Uhr für die Arbeiten an der Unfallstelle voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf allen drei Fahrstreifen.

Die Unfallursache steht noch nicht fest. Nach derzeitigem Stand kam der Hannoveraner mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der PKW prallte zunächst gegen die Schutzplanke und anschließend gegen die Betonmittelschutzwand, bevor er sich drehte und auf dem mittleren Fahrstreifen stehen blieb.

Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell