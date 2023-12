Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (599/2023) Von abbiegendem LKW touchiert - Fußgängerin bei Unfall in Friedland leicht verletzt, Polizei sucht Unfallzeugen

Göttingen (ots)

Friedland, Heimkehrerstraße

Donnerstag, 23. November 2023, gegen 08.15 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Heimkehrerstraße in Friedland (Landkreis Göttingen) ist am Morgen des 23. 11. (Donnerstag) gegen 08.15 Uhr eine Fußgängerin leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die auf dem Gehweg in Richtung Edeka-Markt gehende 48-Jährige vom Anhänger eines nach links in den Kookweg abbiegenden LKW touchiert. Bei der Berührung stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Unbekannte Zeugin gesucht!

Eine unbekannte Frau soll der Verletzten aufgeholfen und gesagt haben, dass sie alles gesehen habe. Leider sind die Personalien dieser wichtigen Zeugin der Polizei nicht bekannt. Die etwa 30 Jahre alte Unbekannte, soll ca. 170 cm groß gewesen sein und lange, braune Haare gehabt haben. Sie war mit einem PKW mit EIC-Kennzeichen unterwegs. Ebenfalls gesucht wird ein ca. 40 Jahre alter, etwa 175 cm großer, weiterer mutmaßlicher Zeuge. Der unbekannte Mann soll graues Haar gehabt und einen weißgrauen Mantel getragen haben. Auch er wird gebeten, sich bei der Polizei in Friedland zu melden. Telefon 05504/94982-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell