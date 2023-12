Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (596/2023) Diebstahl am helllichten Tag - Unbekannte stehlen VW Touareg in Hann. Münden-Hedemünden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Hedemünden, An der Michaeliskirche Dienstag, 5. Dezember 2023, zwischen 12.35 und 12.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Am helllichten Tage haben Unbekannte in Hann. Münden-Hedemünden am Dienstag (05.12.23) einen dunkelblauen VW Touareg gestohlen. Der zwölf Jahre alte Wagen mit Göttinger Kennzeichen (GÖ-) stand in der Straße "An der Michaeliskirche" am Fahrbahnrand. Von hier verschwand er zwischen 12.35 und 12.55 Uhr spurlos. Der geschätzte Zeitwert des Fahrzeuges beträgt etwa 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

