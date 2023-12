Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (01.12.2023) einen Heranwachsenden festgenommen, dem vorgeworfen wird, zusammen mit einem Komplizen Schuhe und Kleidungsstücke im Wert von rund 370 Euro gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige begab sich mit seinem 16-jährigen Komplizen gegen 19.45 Uhr in ein Modegeschäft an der Hirschstraße. Dort wurden sie von einer 18-jährigen Verkäuferin und einer 34-jährigen Security-Mitarbeiterin ertappt, wie sie in einer Umkleidekabine zwei Jacken angezogen sowie eine weitere Jacke und ein Paar Turnschuhe bei sich hatten. An den Schuhen und zwei Jacken hatten die Tatverdächtigen bereits die Knogos entfernt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Der Heranwachsende, ein 20 Jahre alter Marokkaner, wurde am Samstag (02.12.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell