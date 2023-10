Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231023-1: Zeugensuche nach Raub auf Angestellte

Wesseling (ots)

Täter raubten Bargeld

Polizisten fahnden derzeit nach zwei Unbekannten, die am Sonntagmittag (22. Oktober) die Mitarbeiterin eines Geschäfts in Wesseling überfallen haben sollen. Die Täter sollen schwarz gekleidet gewesen sein und Kapuzen über ihren Köpfen getragen haben. Zudem trugen sie pinke Mundschutzmasken und pinke Putzhandschuhe. Einer der Unbekannten sei 170 Zentimeter groß. Er habe grüne Augen. Sein Komplize sei etwa 180 Zentimeter groß und kräftig. Er habe eine dunkle Augenfarbe. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen betraten die Maskierten das Geschäftsgelände und den Verkaufsraum an der Vorgebirgsstraße gegen 13.30 Uhr. Sie sollen die Angestellte, die hinter einem Tresen gesessen haben soll, in einen Raum des Geschäfts gezerrt und eingeschlossen haben. Danach sollen sie Bargeld entwendet haben. Aufmerksame Zeugen befreiten die Frau.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort und befragten Zeugen. Die Sachbearbeiter des zuständigen Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell