POL-REK: 231022-1: Kurzfristige Störung der Festnetzanschlüsse von Polizeistandorten in Bergheim und Hürth möglich

Notruf 110 der Polizei nicht betroffen und weiterhin uneingeschränkt erreichbar

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis zieht aktuell mit verschiedenen Dienststellen in das zentrale Gebäude an der Sportparkstraße in Bergheim um. Aufgrund unverzichtbarer Arbeiten an der Telefonanlage der Polizei Rhein-Erft-Kreis kann es am Montag (23. Oktober) zwischen 6 Uhr und 9 Uhr aus technischen Gründen zu Störungen des Festnetzanschlusses des Polizeigebäudes in Bergheim sowie des Anschlusses der Liegenschaft an der Hans-Böckler-Straße in Hürth kommen.

Alle weiteren Liegenschaften der Polizei Rhein-Erft-Kreis sind wie gewohnt über die bekannten Festnetznummern erreichbar. (sc)

