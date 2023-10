Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231022-2: Gestürzter Rollerfahrer mit schweren Kopfverletzungen per Hubschrauber in die Klinik

Erftstadt (ots)

Am Samstagmittag (21. Oktober) gegen 12.30 Uhr ereignete sich in Erftstadt-Lechenich ein Verkehrsunfall bei dem sich der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzte. Nach ersten Erkenntnissen und Auswertung der Spurenlage befuhr der 52-jährige Kölner mit einem Roller die Otto-Hahn-Allee in Richtung K 44. Nach Zeugenaussagen kam der Roller kurz vor dem Kreisverkehr aus unbekannter Ursache ins Straucheln und der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei löste sich der Helm und der Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte den Roller und den Helm sicher, um diese hinsichtlich weiterer Spuren oder Ursachen zu untersuchen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell