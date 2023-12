Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (594/2023) Zugriff in der Göttinger Fußgängerzone: Polizei stellt mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Straße/Ecke Kornmarkt

Montag, 4. Dezember 2023, gegen 15.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beamte in Zivil haben am Montagnachmittag (04.12.23) gegen 15.35 Uhr in der Göttinger Fußgängerzone einen unmittelbar bevorstehenden E-Bike-Diebstahl verhindert. Zwei 20 und 23 Jahre alte Männer aus Göttingen wurden festgenommen.

Die Ermittler griffen zu, noch während die beiden Tatverdächtigen versuchten, am Kornmarkt das Schloss eines E-Bikes mit körperlicher Gewalt zu knacken.

Beide Tatverdächtigen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Am späten Abend kamen sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen gehen weiter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell