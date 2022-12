Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Stadland wurde am Montag, 26. Dezember 2022, gegen 11:35 Uhr, eine Person leicht verletzt.

Eine 65-jährige Frau aus Bremen befuhr mit einem Skoda die B 437 in Richtung Varel. In Höhe der Olympiastraße kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen.

Ihr 82-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Bremen, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die 65-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

