Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (605/2023) Blauen Hyundai beim Ein- oder Ausparken beschädigt und dann geflüchtet - Polizei Bad Lauterberg ermittelt nach Unfallflucht, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Gehrichstraße

Donnerstag, 7. Dezember 2023, zwischen 12.00 und 14.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekanntes Fahrzeug am letzten Donnerstag (07.12.23) in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr in der Bad Lauterberger Gehrichstraße einen blauen Hyundai beschädigt. Im Frontbereich des Wagens entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem mutmaßlichen Verursacher um einen blauen VW Tiguan oder Touran mit Anhängerkupplung gehandelt haben, der zuvor vor dem Hyundai geparkt haben soll. Zeugen gaben an, dass sie beobachtet hätten, wie das unbekannte Auto nach einem zuvor vernommenen Knall in Richtung Hauptstraße weggefahren sei. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter der 05524/963-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell