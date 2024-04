Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240405-1: Autofahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Zweiter Autofahrer erlitt leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (4. April) in Pulheim-Sinnersdorf ist der Fahrer (28) eines Fiats schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer (21) erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut derzeitigem Sachstand sei der 21-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Ford auf der Kölner Straße in Richtung Köln-Esch gefahren. Auf Höhe der Einmündung von Kölner Straße und der Straße "Am Wermelsacker" soll der 28-Jährige verkehrsbedingt mit seinem Auto aufgrund eines abbiegenden LKWs gewartet haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fordfahrer auf den wartenden Fiat aufgefahren. Dabei zogen sich die Unfallbeteiligten die Verletzungen zu. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Fiat auf einen vor ihm ebenfalls wartenden Hyundai geschoben worden und schließlich in einem Feld zum Stehen gekommen.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Unfallstelle bis etwa 21 Uhr ab. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

