LPI-SHL: Bei Auffahrunfall verletzt

Suhl (ots) - Montagvormittag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in die Sommerbergstraße in Suhl aus. Der Fahrer bemerkte kurz zuvor Rauch aus seinem Transporter aufsteigen und fuhr diesen noch vom Grundstück des Briefverteilungszentrums auf die Straße. Das Fahrzeug stand wenig später in Vollbrand und die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ladung befand sich nicht mehr in dem Transporter. Nach aktuellem Stand ...

mehr