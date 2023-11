Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Minibagger beschädigt

Suhl (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag wurde durch unbekannte Täter ein Minibagger in Suhl beschädigt. Der Bagger war bei einem Garagenkomplex in der Karl-Marx-Straße abgestellt worden und ein 45-Jähriger stellte Sonntagnachmittag Schäden an der Front- und Seitenscheibe sowie der Abdeckung des Motors fest. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0302320/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

