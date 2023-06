Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher gescheitert +++ Kabeltrommel und Heizungszubehörteile von Baustelle gestohlen +++ Verdacht eines verbotenen Einzelrennens

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher gescheitert,

Wiesbaden, Saalgasse, 10.06.2023, 19.00 Uhr bis 12.06.2023, 08.50 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen scheiterten unbekannte Täter in der Saalgasse beim Versuch, in die Räumlichkeiten eines in einem mehrstöckigen Gebäude ansässigen Geschäftes einzubrechen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und brachen eine zu den Geschäftsräumen führende Tür auf. Als sie dann aber an einer weiteren Tür scheiterten, ergriffen die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Kabeltrommel und Heizungszubehörteile von Baustelle gestohlen, Mainz-Kastel, Philippsring, 02.06.2023, 13.00 Uhr bis 12.06.2023, 08.00 Uhr,

(pl)In Mainz-Kastel wurde zwischen Freitag, dem 02.06.2023 und Montag, dem 12.06.2023 eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Die Täter betraten die Baustelle im Philippsring und entwendeten eine Kabeltrommel sowie drei Komponenten der Heizkreisverteiler. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Verdacht eines verbotenen Einzelrennens, Wiesbaden, Mainzer Straße, 07.06.2023, 18.50 Uhr,

(pl)Am vergangenen Mittwoch soll ein silberner Opel mit rasanter Geschwindigkeit auf der Mainzer Straße stadtauswärts unterwegs gewesen sein. Das vermeintliche Einzelrennen wurde der Polizei von einem Autofahrer gemeldet, der am Mittwoch gegen 18.50 Uhr beim Abbiegen vom Siegfriedring nach rechts auf die Mainzer Straße nur knapp von dem vorbeirasenden Fahrzeug verfehlt worden sei. Das silberne Auto sei plötzlich neben ihm aufgetaucht und mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter stadtauswärts gefahren. Hierbei habe der silberne Opel im Bereich der Angelika-Thiels-Straße noch eine rote Fußgängerampel überfahren und sei gerade noch einem querenden Fußgänger ausgewichen. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den genannten Fußgänger, aber auch mögliche weitere Geschädigte sowie Zeuginnen oder Zeugen der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

