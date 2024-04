Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240404-2: Polizisten stellen mutmaßlichen Unfallverursacher - Blutprobe

Frechen (ots)

Atemalkoholvortest zeigte mehr als 1,2 Promille

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (4. April) einen Verdächtigen (47) in Frechen gestellt. Der Mann muss ich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut ersten Ermittlungen war der 47-Jährige gegen 23.30 Uhr (3. April) mit einem Smart auf der Heinrich-Höschler-Straße in Richtung Krankenhausstraße unterwegs. Zeugenangaben zufolge sei der Autofahrer mit dem Bordstein des Gehwegs kollidiert. Aufgrund des lauten Knalls seien die Zeugen zur Unfallstelle geeilt. Der Unbekannte habe den beschädigten Wagen zurückgesetzt und sei davongefahren. Ein Zeuge sei dem Flüchtigen ausgewichen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen die Spuren am Unfallort auf und befragten die Zeugen. Weitere Beamte fahndeten umgehend nach dem Verdächtigen und stellten den 47-Jährigen kurze Zeit später, gegen 0 Uhr, an der Anschrift eines Angehörigen. Zudem nahmen sie die Spuren an dem erheblich beschädigten Smart auf. Bei der Befragung des Verdächtigen gab der Mann an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die Uniformierten stellten den Führerschein des nunmehr Beschuldigten sicher und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache wenig später entnahm. (sc)

