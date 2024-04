Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240403-2: Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld

Kerpen (ots)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Wochenende in eine Wohnung in Kerpen eingebrochen sind und Wertgegenstände entwendet haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen brachen die Täter zwischen Freitag (29. März) 12 Uhr und Dienstag (2. April) 22 Uhr in das Haus im Bereich der Sindorfer Straße und des Nordrings ein. Alarmierte Polizisten stellen vor Ort fest, dass die Einbrecher durch ein Fenster in das Haus gelangt waren und sämtliche Schränke durchwühlt hatten. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell