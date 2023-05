Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 30-jähriger Mann mit Messer verletzt

Bremerhaven (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bremerhavener Stadtteil Lehe ist in der Nacht zum heutigen Dienstag, 9. Mai, ein Streit unter Bekannten eskaliert. Eine 22-jährige Frau soll dabei mit einem Messer einen 30-Jährigen verletzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen waren der Mann und die Frau gegen 4 Uhr in der Wohnung an der Neuen Straße in einen Streit geraten. Daraufhin soll die 22-Jährige ein Messer genommen und damit den 30-Jährigen verletzt haben. Das Opfer erlitt durch den Vorfall Schnittverletzungen am Kopf und wurde in einem Krankenhaus versorgt.

Die weiteren Umstände der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen.

