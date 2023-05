POL-Bremerhaven: Tour mit E-Scooter bringt Fahrer drei Anzeigen ein

Bremerhaven (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden Wahlplakate unterschiedlicher Parteien an mehreren Stellen in Bremerhaven-Lehe beschädigt und zum Teil abgerissen. In der Nacht zu Sonnabend, 6. Mai, beschädigten unbekannte Täter Wahlwerbung am Vorplatz des Bahnhofs Lehe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter ...

