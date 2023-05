Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lautstarker BMW wird stillgelegt: Zahlreiche Manipulationen und Mängel entdeckt

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden Wahlplakate unterschiedlicher Parteien an mehreren Stellen in Bremerhaven-Lehe beschädigt und zum Teil abgerissen. In der Nacht zu Sonnabend, 6. Mai, beschädigten unbekannte Täter Wahlwerbung am Vorplatz des Bahnhofs Lehe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen. Am Sonntag, 7. Mai, meldete ein Zeuge gegen 16.40 Uhr der Polizei einen Mann, der an der Ecke Stresemannstraße/Schlachthofstraße auf auffällige Weise ein Wahlplakat einer Partei hochhielt. Der Mann wirkte stark alkoholisiert. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten fand man das beschädigte Wahlplakat unmittelbar neben dem 55-Jährigen liegen. Nach der Belehrung der Polizeibeamten räumte der Mann seine Straftat ein. Ihn erwartet eine Anzeige.

