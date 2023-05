Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 53-Jähriger beschädigt Tür des Polizeireviers mit Gullydeckel

Bremerhaven (ots)

Weil er im Verdacht steht, die Eingangstür eines Polizeigebäudes beschädigt zu haben, erhielt ein 53-jähriger Bremerhavener in der Nacht zu Freitag, 5. Mai, eine Strafanzeige. Zudem kam er einem Platzverweis nicht nach und wurde in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte 53-Jährige war bereits zuvor in der Nacht am Polizeirevier Lehe an der Hinrich-Schmalfeldt-Straße aufgefallen, weil er die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Stattdessen störte er durch ständiges Klingeln und wiederholte Provokationen den Wachbetrieb. Nach energischer Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, ging er zunächst seiner Wege. Gegen 1.15 Uhr wurde er jedoch dabei beobachtet, wie er mit einem Gullydeckel Teile der gläsernen Eingangstür einschlug und schwer beschädigte. Als die Beamten nach draußen traten und ihn zur Rede stellten, stritt er die Tat ab. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Hiernach weigerte sich der 53-Jährige erneut, dem bereits erteilten Platzverweis nachzukommen und kündigte an, im Polizeigebäude verbleiben zu wollen. Dies musste er dann schließlich auch - allerdings nicht in der Eingangshalle, sondern zur Durchsetzung des Platzverweises in einer Gewahrsamszelle.

